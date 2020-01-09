ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трюдо: Україна може розраховувати на допомогу Канади в розслідуванні авіакатастрофи

Новини » Політика     09.01.2020 - 20:48
Трюдо: Україна може розраховувати на допомогу Канади в розслідуванні авіакатастрофи
Фото: Джастін Трюдо (bundesregierung.de)

Зеленський і Трюдо провели телефонну розмову

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Україна може розраховувати на будь-яку допомогу його країни в проведенні розслідування катастрофи українського літака в Ірані. Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, передає прес-служба Офісу президента.

Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян Канади під час катастрофи українського літака в Ірані. Також президент запевнив, що Україна зацікавлена ​​в прозорому і об'єктивному розслідуванні трагедії і встановлення істини.

Голова уряду Канади зі свого боку висловив співчуття Зеленському в зв'язку з загибеллю в авіакатастрофі українських громадян і зазначив, що Україна може розраховувати на будь-яку допомогу Канади в проведенні розслідування.

Нагадаємо, Джастін Трюдо і президент США Дональд Трамп обговорили авіакатастрофу в Ірані. Трамп і Трюдо також обмінялися думками щодо ситуації в Іраку і наступні кроки по Ірані.

Американський і канадський лідери домовилися підтримувати зв'язок і продовжувати працювати разом з іншими членами міжнародного співтовариства для просування безпеки і стабільності в регіоні.

Трюдо і Трамп обговорили необхідність розслідування авіакатастрофи в Ірані Канада готова допомагати в розслідуванні катастрофи літака під Тегераном
Новини України Джастин Трюдо
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся