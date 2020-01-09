Трюдо: Україна може розраховувати на допомогу Канади в розслідуванні авіакатастрофи

Фото: Джастін Трюдо (bundesregierung.de)

Зеленський і Трюдо провели телефонну розмову

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Україна може розраховувати на будь-яку допомогу його країни в проведенні розслідування катастрофи українського літака в Ірані. Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, передає прес-служба Офісу президента.

Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян Канади під час катастрофи українського літака в Ірані. Також президент запевнив, що Україна зацікавлена ​​в прозорому і об'єктивному розслідуванні трагедії і встановлення істини.

Голова уряду Канади зі свого боку висловив співчуття Зеленському в зв'язку з загибеллю в авіакатастрофі українських громадян і зазначив, що Україна може розраховувати на будь-яку допомогу Канади в проведенні розслідування.

Нагадаємо, Джастін Трюдо і президент США Дональд Трамп обговорили авіакатастрофу в Ірані. Трамп і Трюдо також обмінялися думками щодо ситуації в Іраку і наступні кроки по Ірані.

Американський і канадський лідери домовилися підтримувати зв'язок і продовжувати працювати разом з іншими членами міжнародного співтовариства для просування безпеки і стабільності в регіоні.