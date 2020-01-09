ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трюдо и Трамп обсудили необходимость расследования авиакатастрофы в Иране

Новости » Политика     09.01.2020 - 11:13
Трюдо и Трамп обсудили необходимость расследования авиакатастрофы в Иране
Фото: Дональд Трамп и Джастин Трюдо (GettyImages)

Трамп и Трюдо также обменялись мнениями относительно ситуации в Ираке и Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп обсудили авиакатастрофу в Иране. Об этом говорится на сайте канадского премьера.

Отмечается, что Трамп и Трюдо также обменялись мнениями относительно ситуации в Ираке и последующих шагах по Иране.

"Президент Трамп выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Два лидера обсудили необходимость тщательного расследования, чтобы определить причину аварии", - говорится в заявлении.

Американский и канадский лидеры договорились поддерживать связь и продолжать работать вместе с другими членами международного сообщества для продвижения безопасности и стабильности в регионе.

Напомним, иранские следователи заявили о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ, который разбился в Иране.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран Компания из США передала следствию данные по авиакатастрофе МАУ
Новости Украины ИранавиакатастрофаДональд ТрампДжастин Трюдо
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь