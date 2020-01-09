Трюдо и Трамп обсудили необходимость расследования авиакатастрофы в Иране

Фото: Дональд Трамп и Джастин Трюдо (GettyImages)

Трамп и Трюдо также обменялись мнениями относительно ситуации в Ираке и Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп обсудили авиакатастрофу в Иране. Об этом говорится на сайте канадского премьера.

Отмечается, что Трамп и Трюдо также обменялись мнениями относительно ситуации в Ираке и последующих шагах по Иране.

"Президент Трамп выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Два лидера обсудили необходимость тщательного расследования, чтобы определить причину аварии", - говорится в заявлении.

Американский и канадский лидеры договорились поддерживать связь и продолжать работать вместе с другими членами международного сообщества для продвижения безопасности и стабильности в регионе.

Напомним, иранские следователи заявили о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ, который разбился в Иране.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.