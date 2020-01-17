Трюдо призвал Иран направить "черные ящики" самолета МАУ для анализа во Францию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал Иран направить "черные ящики" разбившегося самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране во Францию. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трюдо, Франция является одной из немногих стран, которая способна считывать информацию с "черных ящиков" несмотря на сильные повреждения.

"У Ирана нет уровня технических знаний и, в основном, оборудования, необходимого для быстрого анализа этих поврежденных черных ящиков. Есть начало консенсуса, что... (Франция - ред.) будет правильным местом для отправки этих черных ящиков, чтобы быстро получить от них необходимую информацию, и именно на это мы призываем иранские власти согласиться", - заявил Трюдо.

Ранее РБК-Украина писало, что Канада выплатит семьям канадцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране по 19 тысяч долларов. Репатриация тел погибших канадцев ожидается в ближайшую неделю.

Напомним, авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Самолет МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев, был сбит ракетами иранских военных. На третий день после катастрофы официальный Тегеран признал ракетную атаку на украинский самолет. В результате трагедии погибли 176 человек, среди которых 11 граждан Украины. Тела погибших украинцев в авиакатастрофе доставят в Украину 19 января.