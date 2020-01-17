Трюдо закликав Іран направити "чорні ящики" літака МАУ для аналізу у Францію

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав Іран направити "чорні ящики" літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані у Францію. Про це повідомляє Reuters.

За словами Трюдо, Франція є однією з небагатьох країн, яка здатна зчитувати інформацію з "чорних ящиків" попри сильні пошкодження.

"У Ірану немає рівня технічних знань і, в основному, обладнання, необхідного для швидкого аналізу цих пошкоджених чорних скриньок. Є початок консенсусу, що... (Франція - ред.) буде правильним місцем для відправки цих чорних ящиків, щоб швидко отримати від них необхідну інформацію, і саме на це ми закликаємо іранська влада погодитися", - заявив Трюдо.

Раніше РБК-Україна писало, що Канада виплатить сім'ям канадців, загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані за 19 тисяч доларів. Репатріація тіл загиблих канадців очікується у найближчий тиждень.

Нагадаємо, Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Літак МАУ, який виконував рейс Тегеран-Київ, був збитий ракетами іранських військових. На третій день після катастрофи офіційний Тегеран визнав ракетну атаку на український літак. В результаті трагедії загинули 176 осіб, серед яких 11 громадян України. Тіла загиблих українців в авіакатастрофі доставлять в Україну 19 січня.