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Украина направила Ирану повторный запрос на передачу черных ящиков МАУ

Новости » Политика     17.01.2020 - 17:09
Украина направила Ирану повторный запрос на передачу черных ящиков МАУ
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com / SZimpas)

Офис генпрокурора повторно обратился к Ирану по поводу предоставления бортовых самописцев самолета

Офис генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Также сообщается, что обращение Офиса генпрокурора касается активизации международного сотрудничества в ходе уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Напомним, Иран готов передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ. Сообщается, что изначально совместная команда по расследованию с участием Ирана, Канады и Украины получит доступ к черным ящикам, после чего иранская сторона будет готова передать их Киеву.

Кроме того, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина намерена добиваться признания ответственности "политической верхушки" Ирана в авиакатастрофе самолета МАУ.

Добавим, что Кабинет министров выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев. В течение недели семьям выплатят по 200 тысяч гривен. Ожидается, что Иран в соответствии с Монреальской конвенцией выплатит еще по 345 тысяч долларов.

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