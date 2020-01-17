Семьям погибших в катастрофе МАУ канадцев выплатят по 19 тыс. долларов

Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com / SZimpas)

Репатриация тел погибших канадцев ожидается в ближайшую неделю

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада выплатит семьям канадцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране по 19 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление канадскому телевидению CPAC.

Также Трюдо заявил, что репатриация тел погибших канадцев ожидается в ближайшую неделю.

"Канада выплатит семьям канадцев, погибших в катастрофе под Тегераном, по 25 тыс. канадских долларов (19 тыс. долларов - ред)", - сказал он.

Напомним, тела погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране доставят в Украину 19 января. В этот день, ориентировочно в 11:30 начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании МАУ в Иране. Мероприятие пройдет в Международном аэропорту "Борисполь".

Как сообщало РБК-Украина, накануне в Иране завершили идентификацию всех украинских жертв авиакатастрофы. В МВД сообщали, что по предварительной информации передачу тел планировалось провести до 19 января 2020 года.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Самолет МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев, набирал высоту, когда в него попали ракеты иранской системы противовоздушной обороны. На третий день после катастрофы официальный Тегеран признал ракетную атаку на украинский самолет. В результате трагедии погибли 176 человек, среди которых 11 граждан Украины.