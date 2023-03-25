UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Трюдо про підтримку з боку Канади: Будемо і надалі твердо стояти на боці України, чого б це не коштувало

Фото: Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (flickr.com)
Автор: Олег Васьків

Україна може розраховувати на підтримку Канади та Сполучених Штатів у війні, яку розв'язала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо у зверненні до парламенту в Оттаві разом з главою США Джо Байденом.

"Канада буде і надалі твердо стояти на боці України, чого б це не коштувало. Разом ми - партнери, на яких Україна і світ можуть розраховувати", - зазначив політик.

Своєю чергою Байден підтвердив підтримку України з боку двох держав, а також підкреслив, що Кремлю не вдалося похитнути рішучість НАТО.

"Давайте ще раз підтвердимо, що ми будемо підтримувати яскраво палаючий факел свободи і підтримувати український народ", - додав глава США.

Нагадаємо, Байден прибув до Канади, де провів низку зустрічей, на яких обговорювались питання двосторонньої взаємодії, а також війни Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденКанадаДжастін ТрюдоДопомога Україні