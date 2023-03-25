Трюдо о поддержке со стороны Канады: Будем и дальше твердо стоять на стороне Украины, чего бы это ни стоило

Украина может рассчитывать на поддержку Канады и Соединенных Штатов в войне, развязаной Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канадского премьер-министра Джастина Трюдо в обращении к парламенту в Оттаве вместе с главой США Джо Байденом.
"Канада будет и дальше твердо стоять на стороне Украины, чего бы это ни стоило. Вместе мы - партнеры, на которых Украина и мир могут рассчитывать", - отметил политик.
В свою очередь Байден подтвердил поддержку Украины со стороны двух государств, а также подчеркнул, что Кремлю не удалось поколебить решимость НАТО.
"Давайте еще раз подтвердим, что мы будем поддерживать ярко горящий факел свободы и поддерживать украинский народ", - добавил глава США.
Напомним, Байден прибыл в Канаду, где провел ряд встреч, на которых обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, а также войны России против Украины.
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