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Байден прибув у Канаду: говоритимуть і про Україну

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П'ятниця 24 березня 2023 02:48
Байден прибув у Канаду: говоритимуть і про Україну Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден прибув до Канади, де впродовж двох днів проведе ряд зустрічей, на яких обговорюватимуть питання двосторонньої взаємодії, а також війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Під час подорожі Байден зустрінеться з генерал-губернаторкою Канади Мері Сімон, а також прем’єр-міністром Джастіном Трюдо. Крім того, він планує виступити перед парламентом Канади, після чого буде проведена пресконференція глав двох держав.

Нагадаємо, що Канада продовжила дію програми CUAET для українців, що дає дозвіл на екстрені поїздки.

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