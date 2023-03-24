Байден прибув у Канаду: говоритимуть і про Україну

Президент США Джо Байден прибув до Канади, де впродовж двох днів проведе ряд зустрічей, на яких обговорюватимуть питання двосторонньої взаємодії, а також війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Під час подорожі Байден зустрінеться з генерал-губернаторкою Канади Мері Сімон, а також прем’єр-міністром Джастіном Трюдо. Крім того, він планує виступити перед парламентом Канади, після чого буде проведена пресконференція глав двох держав.

Нагадаємо, що Канада продовжила дію програми CUAET для українців, що дає дозвіл на екстрені поїздки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.