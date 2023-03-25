Трюдо про підтримку з боку Канади: Будемо і надалі твердо стояти на боці України, чого б це не коштувало

Україна може розраховувати на підтримку Канади та Сполучених Штатів у війні, яку розв'язала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо у зверненні до парламенту в Оттаві разом з главою США Джо Байденом.

"Канада буде і надалі твердо стояти на боці України, чого б це не коштувало. Разом ми - партнери, на яких Україна і світ можуть розраховувати", - зазначив політик.

Своєю чергою Байден підтвердив підтримку України з боку двох держав, а також підкреслив, що Кремлю не вдалося похитнути рішучість НАТО.

"Давайте ще раз підтвердимо, що ми будемо підтримувати яскраво палаючий факел свободи і підтримувати український народ", - додав глава США.