Трюдо о поддержке со стороны Канады: Будем и дальше твердо стоять на стороне Украины, чего бы это ни стоило

Украина может рассчитывать на поддержку Канады и Соединенных Штатов в войне, развязаной Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канадского премьер-министра Джастина Трюдо в обращении к парламенту в Оттаве вместе с главой США Джо Байденом.

"Канада будет и дальше твердо стоять на стороне Украины, чего бы это ни стоило. Вместе мы - партнеры, на которых Украина и мир могут рассчитывать", - отметил политик.

В свою очередь Байден подтвердил поддержку Украины со стороны двух государств, а также подчеркнул, что Кремлю не удалось поколебить решимость НАТО.

"Давайте еще раз подтвердим, что мы будем поддерживать ярко горящий факел свободы и поддерживать украинский народ", - добавил глава США.