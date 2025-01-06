Трюдо анонсував відставку з посади прем'єр-міністра Канади

"Я маю намір піти у відставку як партійний лідер. І як прем'єр-міністр після того, як партія обере свого наступного лідера в ході жорсткого, загальнонаціонального змагального процесу", - заявив він.

За його словами, учора він попросив розпочати цей процес. На питання, чому вирішив виступити з оголошенням сьогодні, Трюдо відповів, що він "не той, хто легко відступає у бійці, але той, хто завжди керується любов'ю до Канади".

"Країна заслуговує на реальний вибір на наступних виборах, і мені стало ясно, що якщо мені доведеться вести внутрішні баталії, я не зможу бути найкращим варіантом", - додав Трюдо.

Прем'єр також сказав, що попросив генерал-губернатора Мері Саймон не розпускати парламент до 24 березня, і вона задовольнила запит. Причому у його роботі буде перерва. Це формально завершить поточну сесію, відкладе на кілька тижнів наступну сесію Палати представників, дозволить уряду представити новий план управління країною, а ще відтермінує будь-яку можливість висловити вотум недовіри Трюдо.

Це означає, що він залишається главою канадського уряду принаймні кілька місяців. Поки ліберали не знайдуть нову особу, яка зможе битися з ключовим опонентом - лідером консерваторів П'єром Пуальєвром на наступних федеральних виборах.

Також на питання, чому він не призначив дострокові вибори, Трюдо відповів, що перезавантаження складатиметься з двох частин. Перша - це перерва у роботі парламенту, друга - його відставка з посади лідера лібералів, яка має знизити рівень поляризації у Палаті представників та в канадській політиці.

Чому Трюдо оголосив про відставку

Джастін Трюдо очолює уряд з 2015 року. Але його популярність різко впала через рекордну інфляцію, підвищення цін на продукти, гостру житлову кризу та втому виборців. Нещодавні опитування засвідчили, що у правлячої Ліберальної партії рейтинг на рівні 16%, що є найгіршим показником за понад 100 років. Опозиційні консерватори, навпаки, вийшли на перше місце в електоральних симпатіях.

Раніше стало відомо, що саме в понеділок, 6 січня, Трюдо оголосить про намір піти у відставку. Про це повідомила газета Toronto Star із посиланням на високопоставлене джерело.

До останнього було незрозуміло, чи залишиться він на посаді прем'єра до того, як ліберали визначаться з новим лідером.The Guardian писало, що навряд чи той залишить посаду, оскільки організація перегонів зазвичай займає місяці.

Сьогодні Трюдо підтвердив, що до моменту обрання нового лідера Ліберальної партії залишиться прем'єр-міністром Канади. З урахуванням тривалості процесу, мова, очевидно, йдеться про місяці.

Заклики до відставки Трюдо посилилися в грудні після того, як він спробував понизити в посаді міністра фінансів Христю Фріланд через критику його пропозицій збільшити витрати. Натомість Фріланд залишила кабінет міністрів і звинуватила прем'єра в "політичних хитрощах".

23 грудня десятки депутатів-лібералів погодилися, що в цій ситуації Трюдо має піти у відставку. Вони представляють найбільш густонаселену в країні провінцію Онтаріо, яка є електоральною основою партії. Це вказує на те, що ядро лібералів відмовилося від Трюдо.