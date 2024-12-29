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Зеленський поговорив з Трюдо: запропонував збільшити фінансування виробництва української зброї

Україна, Неділя 29 грудня 2024 20:58
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Зеленський поговорив з Трюдо: запропонував збільшити фінансування виробництва української зброї Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Розмова відбулась напередодні головування Канади в G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Подякував Прем’єр-міністру Трюдо та канадському народові за їхню непохитну підтримку, зокрема важливу оборонну допомогу, таку як NASAMS", - повідомив президент.

Він також розповів, що під час розмови вони обговорили ключові пріоритети, зокрема посилення санкцій проти Росії, особливо щодо її пропагандистських мереж і тіньового флоту.

"Я також запропонував збільшити фінансування виробництва української зброї та розглянути можливості для локалізації виробництва окремих видів озброєння. Тісна координація із союзниками є надзвичайно важливою для забезпечення сильної позиції України та досягнення тривалого миру й безпеки для всіх", - зазначив глава України.

Нагадаємо, що раніше цього місяця парламент Канади ухвалив рішення про виділення 764 млн канадських доларів.

Зауважимо, що ще до цього йшли розмови про те, що Канада може передати Україні частину вогнепальної зброї, яку заборонила в себе. Рішення стосуватиметься 324 видів вогнепальної зброї.

А також РБК-Україна писало, що Україна та Канада підписали угоду про охорону інформації з обмеженим доступом.

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