Трюдо анонсировал отставку с должности премьер-министра Канады

"Я намерен уйти в отставку как партийный лидер. И как премьер-министр после того, как партия выберет своего следующего лидера в ходе жесткого, общенационального соревновательного процесса", - заявил он.

По его словам, вчера он попросил начать этот процесс.

"Страна заслуживает реального выбора на следующих выборах, и мне стало ясно, что если мне придется вести внутренние баталии, я не смогу быть лучшим вариантом", - добавил Трюдо.

Премьер также сказал, что попросил генерал-губернатора Мэри Саймон приостановить работу парламента до 24 марта, и она удовлетворила запрос.

Это означает, что Трюдо остается главой канадского правительства по крайней мере на несколько месяцев. Пока либералы не найдут нового претендента, который сможет сразиться с ключевым оппонентом - лидером консерваторов Пьером Пуальевром на следующих федеральных выборах.

Почему Трюдо объявил об отставке

Джастин Трюдо возглавляет правительство с 2015 года. Но его популярность резко упала из-за рекордной инфляции, повышения цен на продукты, острого жилищного кризиса и усталости избирателей. Недавние опросы показали, что у правящей Либеральной партии рейтинг на уровне 16%, что является худшим показателем за более чем 100 лет. Оппозиционные консерваторы, напротив, вышли на первое место в электоральных симпатиях.

Ранее стало известно, что именно в понедельник, 6 января, Трюдо объявит о намерении уйти в отставку. Об этом сообщила газета Toronto Star со ссылкой на высокопоставленного источника.

До последнего было неясно, останется ли он на должности премьера до того, как либералы определятся с новым лидером. The Guardian писало, что вряд ли тот покинет пост, поскольку организация гонки обычно занимает месяцы.

Сегодня Трюдо подтвердил, что до момента избрания нового лидера Либеральной партии останется премьер-министром Канады. С учетом продолжительности процесса, речь, очевидно, идет о месяцах.

Призывы к отставке Трюдо усилились в декабре после того, как он попытался понизить в должности министра финансов Христю Фриланд из-за критики его предложений увеличить расходы. Вместо этого Фриланд покинула кабинет министров и обвинила премьера в "политических уловках".

23 декабря десятки депутатов-либералов согласились, что в этой ситуации Трюдо должен уйти в отставку. Они представляют самую густонаселенную в стране провинцию Онтарио, которая является электоральной основой партии. Это указывает на то, что ядро либералов отказалось от Трюдо.

Многие канадские наблюдатели ждут, что выборы будут назначены на весну. Лидер консерваторов Пьер Пуальевр призывает к немедленным выборам, поскольку "правительство Канады само по себе теряет контроль".