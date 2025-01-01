Зеленський про головування Канади в G7: сподіваємося досягти справедливого миру у 2025 році

Україна сподівається, що у 2025 році вдасться досягти справедливого і тривалого миру з Росією. У цьому може допомогти головування Канади у "Великій сімці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в соцмережі X .

"Сьогодні розпочалося головування Канади в G7. І ми всі дуже сподіваємося на цей рік - на те, щоб завдяки нашій спільній силі у 2025 році ми змогли досягти стабільного та справедливого миру", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що Канада підтримує Україну в її битві за незалежність від початку повномасштабної війни. Президент подякував за всю надану допомогу та співпрацю з країнами G7.

"За минулі роки спільної роботи ми довели разом, що єднання найбільших демократій здатне зробити життя більш захищеним. Розраховуємо на такі ж результати в новому році. Разом маємо зробити так, щоб Москва не отримала жодної вигоди від цієї війни", - додав глава держави.

Варто зауважити, що 2024 року в G7 головувала Італія. У 2025 році головування перейшло до Канади.