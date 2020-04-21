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Трюдо оголосив про збільшення фінансування ВООЗ

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 22:16
Трюдо оголосив про збільшення фінансування ВООЗ
Фото: Джастін Трюдо (president.gov.ua)

Канада буде щорічно виділяти десятки мільйонів доларів на фінансування ВООЗ

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що країна збільшує обсяг фінансової підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я і хоче з'ясувати, як виник коронавірус. Про це повідомляє Radio Canada International.

За його словами, Канада буде щорічно виділяти десятки мільйонів доларів на фінансування Організації.

"Ми збільшуємо свої внески у ВООЗ в цілях боротьби з цією пандемією. Ми надаємо їм кошти в розмірі десятків мільйонів доларів в рік. У той же час, нам насправді потрібно з'ясувати, як це сталося, щоб бути впевненими, що це більше ніколи не повториться", - повідомив Трюдо.

Також прем'єр повідомив, що влада країни створюють фонд надзвичайної підтримки населення в 350 млн доларів (246 млн доларів США - ред.) для фінансової підтримки благодійних і некомерційних організацій, що діють проти поширення COVID-19.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватила Всесвітню організацію охорони здоров'я в повільному реагуванні на спалах коронавіруса. Трамп заявив, що припиняє фінансування організації, оскільки ВООЗ не впоралася зі своїм основним обов'язком і повинна нести відповідальність.

Крім того, Євросоюзі також висловили глибоке співчуття про рішення американського президента, зазначивши відсутність причин для припинення фінансування ВООЗ.

Додамо, що глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Німеччина готова збільшувати підтримку Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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