В ЕС отреагировали на решение Трампа приостановить финансирование ВОЗ

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com european_parliament)

Боррель считает, что нет причин для прекращения финансирования ВОЗ

Глава европейского парламента Жозеп Боррель обеспокоен решением президента США Дональда Трампа относительно приостановления финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во время пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter.

Борель считает, что нет причин для прекращения финансирования ВОЗ.

"Глубоко сожалею о решении США прекратить финансирование ВОЗ. Нет никаких причин, которые бы оправдывали этот шаг в тот момент, когда их усилия нужны как никогда, чтобы помочь сдержать и смягчить пандемию коронавируса",- написал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что виновные в распространении коронавируса COVID-19 понесут ответственность, но в первую очередь необходимо сосредоточиться на восстановлении мировой экономики.

Кроме того, сенатор-республиканец США Марта Максалли заявила, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус помог Китаю скрывать настоящие данные о распространении коронавируса.