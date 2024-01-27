Трюдо обговорив із прем'єром Латвії подальшу підтримку України

Лідери двох країн засудили агресивну війну Росії проти України і підтвердили свою спільну готовність підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно. Вони також обговорили регіональні та глобальні наслідки дій Росії.

При цьому Сіліня подякувала Канаді за провідну роль, яку вона продовжує відігравати як країна-"парасолька" для посиленої передової присутності НАТО в Латвії.

Прем'єр-міністр Трюдо також підтвердив готовність Канади працювати з союзниками над перетворенням боєздатної бойової групи на бригаду.

Допомога Канади

Канада підтримала українців у загарбницькій війні, яку розв'язала Росія. Зокрема, Оттава надала військову, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку, підтримала санкції проти Росії.

Також у травні 2022 року після звільнення півночі України прем'єр Канади Джастін Трюдо приїхав до Києва.

У вересні 2023 року український президент Володимир Зеленський уперше від початку війни відвідав Канаду.

Нещодавно стало відомо, що Канада виділить Україні 1,3 млрд канадських доларів (понад 947 млн доларів США) на військову допомогу. Ці кошти буде нараховано до 2026 року.

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