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Трюдо підтвердив візит Володимира Зеленського до Канади

Канада, П'ятниця 22 вересня 2023 06:47
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Трюдо підтвердив візит Володимира Зеленського до Канади Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив візит президента України Володимира Зеленського з 21 по 22 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт канадського уряду.

Лідери обговорять військову, економічну та гуманітарну підтримку України з боку Канади. Також Зеленський і Трюдо підпишуть угоду про продовження зміцнення економічних зв’язків між країнами.

"У тісній координації ми застосовуватимемо більший економічний тиск на режим Путіна, поки він не поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України, в тому числі в стратегічно важливих для Росії секторах, таких як нафта і газ", - йдеться в заяві канадського уряду.

Президент України виступить перед парламентом в Оттаві після чого вирушить в Торонто, де зустрінеться з лідерами канадського бізнесу, щоб посилити інвестиції приватного сектору в майбутнє України.

Допомога Україні від Канади

З почаку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Канада виділила понад 8 млрд канадських доларів допомоги, включаючи близько 1,8 млрд військової допомоги. Зокрема, Оттава передала українській армії декілька своїх танків Leopard 2. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо вже двічі відвідував Київ.

Канада передала українським військовим бронемашини Senator, а також увійшла до коаліції держав, створеної для навчання українців на винищувачах F-16. Також Оттава виділить понад 24 млн доларів на системи ППО для України.

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Володимир Зеленський Канада Джастін Трюдо
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