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Канада виділить для української армії майже 1 млрд доларів

Оттава, Середа 22 листопада 2023 11:51
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Канада виділить для української армії майже 1 млрд доларів Фото: Джастін Трюдо та Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Канада виділить Україні 1,3 млрд канадських доларів (понад 947 тисяч доларів США) на військову допомогу. Ці кошти будуть нараховані до 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економічний звіт, оприлюдненого на сайті уряду Канади 21 листопада.

Зазначається, що кошти будуть виділені Україні протягом трьох років. Так, у період з 2023 до 2024 року Україна отримає від Канади 816 тисяч канадських доларів.

Також у 2024-2025 роках українська армія отримає допомогу на 318 тисяч канадських доларів, а у період з 2025 до 2026 року - 197 тисяч канадських доларів.

З 2026 року військова допомога Україні у звіті позначається нульовою.

Допомога Канади

Попри те, що Канада розташована далеко від України, американська країна разом з США підтримала українців у загарбницькій війні, яку розв'язала Росія.

Канада надала військову, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку, підтримала санкції проти Росії. Також у травні 2022 року після звільнення півночі України прем'єр Канади Джастін Трюдо приїхав до Києва.

У вересні 2023 року український президент Володимир Зеленський вперше від початку війни відвідав Канаду.

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Канада Джастін Трюдо Військова допомога
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