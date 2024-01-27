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Трюдо обсудил с премьером Латвии дальнейшую поддержку Украины

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с премьер-министром Латвии Эвикой Силиня. В ходе переговоров они обсудили дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

Лидеры двух стран осудили агрессивную войну России против Украины и подтвердили свою общую готовность поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо. Они также обсудили региональные и глобальные последствия действий России.

При этом Силиня поблагодарила Канаду за ведущую роль, которую она продолжает играть в качестве страны-"зонтика" для усиленного передового присутствия НАТО в Латвии.

Премьер-министр Трюдо также подтвердил готовность Канады работать с союзниками над преобразованием боеспособной боевой группы в бригаду.

Помощь Канады

Канада поддержала украинцев в захватнической войне, которую развязала Россия. В частности, Оттава предоставила военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку, поддержала санкции против России.

Также в мае 2022 года после освобождения севера Украины премьер Канады Джастин Трюдо приехал в Киев.

В сентябре 2023 года украинский президент Владимир Зеленский впервые с начала войны посетил Канаду.

Недавно стало известно, что Канада выделит Украине 1,3 млрд канадских долларов (более 947 млн долларов США) на военную помощь. Эти средства будут начислены до 2026 года.

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Джастин ТрюдоКанадаВойна России против УкраиныЛатвия