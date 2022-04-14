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Трюдо назвал агрессию РФ против Украины геноцидом

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (flickr.com)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо охарактеризовал действия РФ во время вторжения в Украину и ее способы ведения войны термином "геноцид".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на канал NDTV.

Глава канадского правительства отметил, что геноцид - правильное описание российских атак в Украине, повторив ранее высказанное президентом США Джо Байденом обвинение.

"Я думаю, что это абсолютно правильно, что все больше и больше людей разговаривают и используют слово геноцид с точки зрения того, что делает Россия, то, что сделал Владимир Путин", - сказал Трюдо журналистам в Квебеке.

Такое заявление делает его одним из первых мировых лидеров, который использовал подобный термин в отношении российской агрессии.

"Мы видели это желание атаковать мирных жителей, использовать сексуальное насилие как оружие для войны. Это совершенно неприемлемо", - подчеркнул премьер.

Трюдо также добавил, что Канада была одной из первых стран, которые инициировали процесс в Международном уголовном суде в Гааге, чтобы заставить руководителя Кремля понести ответственность за его военные преступления.

Напомним, вчера президент США Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором, устроившим геноцид в Украине.

Президент Владимир Зеленский назвал слова американского коллеги правдой, которая может противостоять злу.

Между тем, глава Французского государства Эммануэль Макрон отказался называть войну РФ против Украины геноцидом. Он заявил, что украинцы и россияне являются "братскими" народами. Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на такие слова.

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КанадаДжастин ТрюдоВойна России против Украины