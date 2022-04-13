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Зеленский о словах Байдена про геноцид украинцев: только правда может противостоять злу

Новина українською →
Киев, Среда 13 апреля 2022 03:03
Зеленский о словах Байдена про геноцид украинцев: только правда может противостоять злу Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова президента США Джо Байдена о геноциде украинского народа и поблагодарил его за оказываемую нашей стране поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского.

"Верные слова настоящего лидера. Только правде и называнию вещей своими именами под силу противостоять злу", - отметил Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил США за оказанную до сих пор помощь, но не упустил возможность напомнить, что Украина срочно нуждается в тяжелом оружии. По мнению Зеленского, оно способно предотвратить дальнейшие зверства России.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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