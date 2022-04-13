Зеленский о словах Байдена про геноцид украинцев: только правда может противостоять злу

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова президента США Джо Байдена о геноциде украинского народа и поблагодарил его за оказываемую нашей стране поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского.

"Верные слова настоящего лидера. Только правде и называнию вещей своими именами под силу противостоять злу", - отметил Зеленский. Президент Украины также поблагодарил США за оказанную до сих пор помощь, но не упустил возможность напомнить, что Украина срочно нуждается в тяжелом оружии. По мнению Зеленского, оно способно предотвратить дальнейшие зверства России.