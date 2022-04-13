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Зеленский прокомментировал заявление Макрона о "братских народах": обговорю с ним этот вопрос

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 22:51
Зеленский прокомментировал заявление Макрона о "братских народах": обговорю с ним этот вопрос Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Франции Эммануэль Макрон считает украинцев и русских "братскими народами". Однако, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хотел бы обсудить с ним его заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

По его словам, лично от Эммануэля Макрона это заявление о "братских народах" он не слышал.

Однако, Зеленский сделает все возможное, чтобы обсудить с ним этот вопрос.

"По вопросу Франции. Честно я не слышал от господина президента Французской республики это заявление. Мы не теряем ни одной детали, такие вещи для нас очень болезненны. Если она правдива, то я сделаю все возможное, чтобы сегодня обсудить с ним этот вопрос. Если не сегодня, то завтра, когда он найдет время", - сказал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Эммануэль Макрон отказался называть войну России против Украины геноцидом. Он заявил, что украинцы и россияне являются "братскими" народами.

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