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"Два народа - братья". Макрон отказался называть войну РФ против Украины геноцидом

Новина українською →
Париж, Среда 13 апреля 2022 11:45
"Два народа - братья". Макрон отказался называть войну РФ против Украины геноцидом Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать войну России против Украины геноцидом. При этом он добавил, что украинцы и россияне братья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отвечая на вопрос, будет ли он, как и президент США Джо Байден, использовать термин "геноцид" в отношении убийств украинцев российскими военными, Макрон сказал: "Я был бы осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа - братья".

"Я хочу продолжать пытаться, насколько это возможно, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этой цели. Что мы можем сказать точно, так это то, что ситуация неприемлема и что это военные преступления. Мы живем в условиях военных преступлений, которые являются беспрецедентными на нашей земле - на нашей европейской земле", - заявил Макрон.

Французский президент также отметил сотрудничество Франции с Украиной в расследовании предполагаемых военных преступлений.

"Россия в одностороннем порядке начала чрезвычайно жестокую войну, теперь установлено, что российская армия совершила военные преступления, и теперь мы должны найти тех, кто несет ответственность", - сказал Макрон.

Напомним, президент США Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором, который совершает "геноцид на другом конце света".

Добавим, что на днях британский премьер Борис Джонсон рассказал, что военные преступления армии РФ в Буче не далеки от понятия геноцида.

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