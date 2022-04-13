"Два народа - братья". Макрон отказался называть войну РФ против Украины геноцидом

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать войну России против Украины геноцидом. При этом он добавил, что украинцы и россияне братья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Отвечая на вопрос, будет ли он, как и президент США Джо Байден, использовать термин "геноцид" в отношении убийств украинцев российскими военными, Макрон сказал: "Я был бы осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа - братья".

"Я хочу продолжать пытаться, насколько это возможно, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этой цели. Что мы можем сказать точно, так это то, что ситуация неприемлема и что это военные преступления. Мы живем в условиях военных преступлений, которые являются беспрецедентными на нашей земле - на нашей европейской земле", - заявил Макрон.

Французский президент также отметил сотрудничество Франции с Украиной в расследовании предполагаемых военных преступлений.

"Россия в одностороннем порядке начала чрезвычайно жестокую войну, теперь установлено, что российская армия совершила военные преступления, и теперь мы должны найти тех, кто несет ответственность", - сказал Макрон.

