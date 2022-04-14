Трюдо назвал агрессию РФ против Украины геноцидом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо охарактеризовал действия РФ во время вторжения в Украину и ее способы ведения войны термином "геноцид".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на канал NDTV.
Глава канадского правительства отметил, что геноцид - правильное описание российских атак в Украине, повторив ранее высказанное президентом США Джо Байденом обвинение.
"Я думаю, что это абсолютно правильно, что все больше и больше людей разговаривают и используют слово геноцид с точки зрения того, что делает Россия, то, что сделал Владимир Путин", - сказал Трюдо журналистам в Квебеке.
Такое заявление делает его одним из первых мировых лидеров, который использовал подобный термин в отношении российской агрессии.
"Мы видели это желание атаковать мирных жителей, использовать сексуальное насилие как оружие для войны. Это совершенно неприемлемо", - подчеркнул премьер.
Трюдо также добавил, что Канада была одной из первых стран, которые инициировали процесс в Международном уголовном суде в Гааге, чтобы заставить руководителя Кремля понести ответственность за его военные преступления.
Напомним, вчера президент США Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором, устроившим геноцид в Украине.
Президент Владимир Зеленский назвал слова американского коллеги правдой, которая может противостоять злу.
Между тем, глава Французского государства Эммануэль Макрон отказался называть войну РФ против Украины геноцидом. Он заявил, что украинцы и россияне являются "братскими" народами. Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на такие слова.
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