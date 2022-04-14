Трюдо назвал агрессию РФ против Украины геноцидом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо охарактеризовал действия РФ во время вторжения в Украину и ее способы ведения войны термином "геноцид".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на канал NDTV .

Глава канадского правительства отметил, что геноцид - правильное описание российских атак в Украине, повторив ранее высказанное президентом США Джо Байденом обвинение.

"Я думаю, что это абсолютно правильно, что все больше и больше людей разговаривают и используют слово геноцид с точки зрения того, что делает Россия, то, что сделал Владимир Путин", - сказал Трюдо журналистам в Квебеке.

Такое заявление делает его одним из первых мировых лидеров, который использовал подобный термин в отношении российской агрессии.

"Мы видели это желание атаковать мирных жителей, использовать сексуальное насилие как оружие для войны. Это совершенно неприемлемо", - подчеркнул премьер.

Трюдо также добавил, что Канада была одной из первых стран, которые инициировали процесс в Международном уголовном суде в Гааге, чтобы заставить руководителя Кремля понести ответственность за его военные преступления.