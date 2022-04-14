ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Трюдо назвал агрессию РФ против Украины геноцидом

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 03:14
Трюдо назвал агрессию РФ против Украины геноцидом Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (flickr.com)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо охарактеризовал действия РФ во время вторжения в Украину и ее способы ведения войны термином "геноцид".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на канал NDTV.

Глава канадского правительства отметил, что геноцид - правильное описание российских атак в Украине, повторив ранее высказанное президентом США Джо Байденом обвинение.

"Я думаю, что это абсолютно правильно, что все больше и больше людей разговаривают и используют слово геноцид с точки зрения того, что делает Россия, то, что сделал Владимир Путин", - сказал Трюдо журналистам в Квебеке.

Такое заявление делает его одним из первых мировых лидеров, который использовал подобный термин в отношении российской агрессии.

"Мы видели это желание атаковать мирных жителей, использовать сексуальное насилие как оружие для войны. Это совершенно неприемлемо", - подчеркнул премьер.

Трюдо также добавил, что Канада была одной из первых стран, которые инициировали процесс в Международном уголовном суде в Гааге, чтобы заставить руководителя Кремля понести ответственность за его военные преступления.

Напомним, вчера президент США Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором, устроившим геноцид в Украине.

Президент Владимир Зеленский назвал слова американского коллеги правдой, которая может противостоять злу.

Между тем, глава Французского государства Эммануэль Макрон отказался называть войну РФ против Украины геноцидом. Он заявил, что украинцы и россияне являются "братскими" народами. Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на такие слова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Джастин Трюдо Война России против Украины
NEWS
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России