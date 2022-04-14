Трюдо назвав агресію РФ проти України геноцидом
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо охарактеризував дії РФ під час вторгнення в Україну та її способи ведення війни терміном "геноцид".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на канал NDTV.
Глава канадського уряду зазначив, що геноцид - правильний опис російських атак в Україні, повторивши раніше висловлене президентом США Джо Байденом звинувачення.
"Я думаю, що це абсолютно правильно, що все більше і більше людей говорять і використовують слово геноцид з точки зору того, що робить Росія, те, що зробив Володимир Путін", - сказав Трюдо журналістам у Квебеку.
Така заява робить його одним з перших світових лідерів, який використав подібний термін щодо російської агресії.
"Ми бачили це бажання атакувати мирних жителів, використовувати сексуальне насильство як зброю для війни. Це абсолютно неприйнятно", - наголосив прем'єр.
Трюдо також додав, що Канада була однією з перших країн, які ініціювали процес у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, щоб змусити керівника Кремля понести відповідальність за його військові злочини.
Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден назвав Володимира Путіна диктатором, який влаштував геноцид в Україні.
Президент Володимир Зеленський назвав слова американського колеги правдою, яка може протистояти злу.
Тим часом глава французької держави Еммануель Макрон відмовився називати війну РФ проти України геноцидом. Він заявив, що українці і росіяни є "братніми" народами. Президент Володимир Зеленський вже відреагував на такі слова.
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