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Трухина исключили из партии "Слуга народа". За ДТП с его участием возьмется НАБУ

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Киев, Среда 02 февраля 2022 09:40
Трухина исключили из партии "Слуга народа". За ДТП с его участием возьмется НАБУ Фото: народный депутат Александр Трухин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Генеральный прокурор Украины Ирина Венектова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа Александра Трухина. При этом он исключен из партии "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Венедиктовой в Facebook и пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук.

"Без промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю за НАБУ", - написала генпрокурор.

Вместе с тем стало известно, что Трухина исключили из партии "Слуга Народа".

"Соответствующее решение принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля. Это будет означать прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации партии", - написала Юлия Палийчук.

При этом, согласно заявлению Шуляк, партия также призывает фракцию СН в Верховной раде как можно быстрее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием нардепа для принятия решения.

Предыстория

Напомним, 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП, в результате которого телесные повреждения получили 6 человек. После чего в СМИ появилась информация, что за рулем автомобиля находился нардеп Александр Трухин.

Сообщалось, что депутат предлагал взятку полицейскому, чтобы покинуть место происшествия. По словам самого же правоохранителя, Трухин имел признаки опьянения.

Сегодня Министерство внутренних дел Украины обнародовало позицию после публикации скандального видео с народным депутатом от "Слуги народа".

В министерстве заявили, что нардеп является специальным субъектом уголовного производства.

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ДТП Слуга народа
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