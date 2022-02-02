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ДТП с Трухиным: в "Слуге народа" обещают исключить депутата из фракции

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Киев, Среда 02 февраля 2022 00:24
ДТП с Трухиным: в "Слуге народа" обещают исключить депутата из фракции Фото: народный депутат Александр Трухин (facebook.com)
Автор: Артур Родивилов

Нардеп Александр Трухин, который стал участником ДТП на Бориспольской трассе, должен быть исключен из фракции "Слуга народа". Депутат должен сотрудничать со следствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции в Верховной раде Давида Арахамии.

По его словам, фракция ждала официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры из нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание.

"Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа". Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает - такое решение все равно будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование", - говорится в заявлении.

Арахамия отметил, что в других вопросах Александр Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него.

Ранее "Украинская правда" обнародовала расследование с видео ДТП, участником которого был нардеп. Полицейский, чья была камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам полицейского, у нардепа были признаки опьянения.

Кто именно был за рулем, на видео не видно.

Напомним, 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП. Как сообщил ИА "Центр новостей", Audi, где находился Александр Трухин, не придержалось безопасной дистанции и въехало в Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.

Отмечалось, что в результате ДТП телесные повреждения получили 6 человек, среди которых председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень.

Трухин позже заявил, что никогда не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии, способствовал сотрудникам Национальной полиции в сборе информации при регистрации ДТП и дал все показания.

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