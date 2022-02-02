ДТП с Трухиным: в "Слуге народа" обещают исключить депутата из фракции

Нардеп Александр Трухин, который стал участником ДТП на Бориспольской трассе, должен быть исключен из фракции "Слуга народа". Депутат должен сотрудничать со следствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции в Верховной раде Давида Арахамии.

По его словам, фракция ждала официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры из нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание.

"Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа". Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает - такое решение все равно будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование", - говорится в заявлении.

Арахамия отметил, что в других вопросах Александр Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него.

Ранее "Украинская правда" обнародовала расследование с видео ДТП, участником которого был нардеп. Полицейский, чья была камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам полицейского, у нардепа были признаки опьянения.

Кто именно был за рулем, на видео не видно.