ДТП с Трухиным: в "Слуге народа" обещают исключить депутата из фракции
Нардеп Александр Трухин, который стал участником ДТП на Бориспольской трассе, должен быть исключен из фракции "Слуга народа". Депутат должен сотрудничать со следствием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции в Верховной раде Давида Арахамии.
По его словам, фракция ждала официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры из нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание.
"Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа". Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает - такое решение все равно будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование", - говорится в заявлении.
Арахамия отметил, что в других вопросах Александр Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него.
Ранее "Украинская правда" обнародовала расследование с видео ДТП, участником которого был нардеп. Полицейский, чья была камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам полицейского, у нардепа были признаки опьянения.
Кто именно был за рулем, на видео не видно.
Напомним, 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП. Как сообщил ИА "Центр новостей", Audi, где находился Александр Трухин, не придержалось безопасной дистанции и въехало в Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.
Отмечалось, что в результате ДТП телесные повреждения получили 6 человек, среди которых председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень.
Трухин позже заявил, что никогда не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии, способствовал сотрудникам Национальной полиции в сборе информации при регистрации ДТП и дал все показания.