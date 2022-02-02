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Трухіна виключили з партії "Слуга народу". За ДТП за його участю візьметься НАБУ

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Київ, Середа 02 лютого 2022 09:40
Трухіна виключили з партії "Слуга народу". За ДТП за його участю візьметься НАБУ Фото: народний депутат Олександр Трухін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Генеральний прокурор України Ірина Венектова доручила зареєструвати кримінальне провадження проти нардепа Олександра Трухіна. При цьому його виключено з партії "Слуга народу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Венедіктової у Facebook та прес-секретаря "Слуги народу" Юлію Палійчук.

"Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ", - написала генпрокурор.

Разом з тим стало відом, що Трухіна виключили з партії "Слуга Народу".

"Відповідне рішення ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого. Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії", - написала Юлія Палійчук.

При цьому, згідно із заявою Шуляк, партія також закликає фракцію СН у Верховній раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю нардепа для ухвалення рішення.

Передісторія

Нагадаємо, 23 серпня о 15:45 на Бориспільській трасі при в'їзді до Києва сталася ДТП, внаслідок якої тілесні ушкодження отримали 6 осіб. Після чого у ЗМІ з'явилася інформація, що за кермом автомобіля знаходився нардеп Олександр Трухін.

Повідомлялося, що депутат пропонував хабар поліціянту, щоб покинути місце події. За словами самого ж правоохоронця Трухін мав ознаки сп'яніння.

Сьогодні Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило позицію після публікації скандального відео з народним депутатом від "Слуги народу".

В міністерстві заявили, що нардеп є спеціальним суб’єктом кримінального провадження.

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ДТП Слуга народа
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