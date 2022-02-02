ДТП с Трухиным. МВД обнародовало позицию после публикации скандального видео

Министерство внутренних дел Украины обнародовало позицию после публикации скандального видео с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Трухиным. В министерстве заявили, что народный депутат Украины является специальным субъектом уголовного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу МВД .

В МВД сообщили, что уголовные производства, в которых нардеп может фигурировать в качестве подозреваемого, относятся к подследственности Государственного бюро расследований. Поэтому, в министерстве сообщили, дело передали из Нацполиции в ГБР.

"Из-за этого отмечаем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины А. Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины и принятие соответствующих процессуальных решений относятся к полномочиям Государственного бюро расследований.

Скандальное видео с места ДТП

"Украинская правда" обнародовала расследование с видео ДТП, участником которого был нардеп. Полицейский, чья была камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам полицейского, нардеп имел признаки опьянения.

После этого в "Слуге народа" пообещали исключить депутата из фракции.

Что произошло

Еще 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП. В результате ДТП телесные повреждения получили 6 человек, среди которых председатель Комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник Роман Лишень.