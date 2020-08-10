Труханов премирует одесских выпускников, набравших максимальное количество балов на ВНО

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

По словам мэра Одессы, 2020 год из-за пандемии был непростым для школьников

2020 год из-за пандемии был непростым, школьники готовились к ВНО дистанционно, но это не помешало одесситам не просто сдать экзамен, но и получить максимально возможные баллы.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Могу смело сказать: упорство, дисциплина и правильная организация учебного процесса принесли отличные результаты. Есть среди выпускников-одесситов и абсолютные лидеры, набравшие на ВНО максимальное количество баллов. Каждому из них будет вручён сертификат на 5 тысяч гривен", - подчеркнул Геннадий Труханов.

По его словам, максимальные 200 баллов по итогам проведения ВНО набрали девять одесских выпускников.

Напомним, в Украине 17 июля завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания. Последним участники сдали тестирование по химии.

Дополнительная сессия продлится до 11 августа.

Ранее РБК-Украина писало, что определены минимальные баллы для ВНО по математике и физике для поступления в университет - это 9 и 12 баллов соответственно.