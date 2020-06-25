В Украине стартует основная сессия ВНО: что нужно знать

Сессия начинется тестированием по математике
Сегодня, 25 июня, в Украине стартет основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Начинается она тестированием по математике.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Во избежание скоплений у входа в пункт тестирования допуск участников к пункту начнется в 9:50. Перед входом участникам измерят температуру тела и проверят наличие признаков респираторного заболевания.
Для участия в ВНО нужно своевременно прибыть в пункт тестирования, взять с собой такие документы:
Отметим, президент Владимир Зеленский пожелал ученикам удачно сдать ВНО.
Щасти на ЗНО!Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 24 червня 2020 р.
Ранее в Минздраве рассказали, что будут сформированы определенные маршруты и графики для детей.
ВНО проходит в аудитории, где до 15 человек. Там места расставлены так, чтобы дистанция между учениками была 1,5 метров.
Напомним, в 2020 году для участников внешнего независимого оценивания (ВНО) вдвое увеличили срок допуска в пункт пропуска.
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Автор: Анастасия Рокитна