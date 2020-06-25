В Украине стартует основная сессия ВНО: что нужно знать

Фото: ВНО в Украине (УНИАН)

Сессия начинется тестированием по математике

Сегодня, 25 июня, в Украине стартет основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Начинается она тестированием по математике.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Во избежание скоплений у входа в пункт тестирования допуск участников к пункту начнется в 9:50. Перед входом участникам измерят температуру тела и проверят наличие признаков респираторного заболевания.

Для участия в ВНО нужно своевременно прибыть в пункт тестирования, взять с собой такие документы:

оригинал сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорт или иной документ, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы

Отметим, президент Владимир Зеленский пожелал ученикам удачно сдать ВНО.

Щасти на ЗНО! Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 24 червня 2020 р.

Ранее в Минздраве рассказали, что будут сформированы определенные маршруты и графики для детей.

ВНО проходит в аудитории, где до 15 человек. Там места расставлены так, чтобы дистанция между учениками была 1,5 метров.

Напомним, в 2020 году для участников внешнего независимого оценивания (ВНО) вдвое увеличили срок допуска в пункт пропуска.

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Автор: Анастасия Рокитна