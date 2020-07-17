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В Украине завершилась основная сессия ВНО

Украина, Пятница 17 июля 2020 19:34
В Украине завершилась основная сессия ВНО
Фото: приглашение на ВНО (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

Последним была сдача тестирования по химии

В Украине 17 июля завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания. Последним участники сдали тестирование по химии.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Отмечается, что участие в тестировании по химии приняли 10 880 человек, что составляет 77,14% от общего числа зарегистрированных участников. Трое участников не были допущены к сдаче ВНО.

Те, кто не смогли по не зависящим от них причинам сдать ВНО по химии, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

"Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление", - сообщили в ЦОКО.

Кроме этого, сегодня появились результаты тестирования по математике и физике. Результаты доступны на официальных страницах участников. В случае несогласия с результатом, можно подать апелляционное заявление в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования.

"Апелляционные заявления по результатам ВНО можно подавать в течение 5 календарных дней со дня официального объявления результатов внешнего независимого оценивания по определенному учебному предмету, учитывая день объявления", - уточнили в Центре.

Отметим, основная сессия ВНО стартовала 25 июня экзаменом по математике. Результаты последнего тестирования по химии должны быть обнародованы до 29 июля.

Дополнительная сессия продлится до 11 августа.

Ранее РБК-Украина писало, что определены минимальные баллы для ВНО по математике и физике для поступления в университет - это 9 и 12 баллов соответственно.

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