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Установлен минимальный бал ВНО по математике и физике для вступления в вуз

Киев, Четверг 16 июля 2020 14:58
Установлен минимальный бал ВНО по математике и физике для вступления в вуз
Фото: приглашение на ВНО (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

По математике нужно набрать 9 баллов, по физике - 12 баллов

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила минимальный бал для сдачи внешнего независимого оценивания по математике и физике. Для математики такой порог определен 9 баллами, для физики - 12 баллами.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования.

Всего за ВНО по математике можно получить 62 балла, по физике - 64 балла. Завтра, 17 июля, результаты тестирований по данным предметам будут опубликованы на информационных страницах участников.

"От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных ниже предметов, порог "сдал/не сдал" преодолели: по математике 87% лиц, по физике - 92%", - сообщили в Центре.

Также участники на своих страницах смогут ознакомиться с 17 июля со скан-копиями своих бланков ответов.

Напомним, основная сессия ВНО в Украине стартовала 25 июня, результаты по всем предметам основной сессии будут известны до 29 июля.

Также РБК-Украина писало, что дети из оккупированных территорий смогут поступать в университеты без сдачи ВНО.

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