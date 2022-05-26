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Труханов опроверг фейки, которые распространяет Минобороны РФ

Фото: мэр Одессы Геннадий Труханов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Министерство обороны РФ распространяет слухи о том, что в одесских школах ВСУ размещают тяжелое вооружение. Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг эту неправдивую информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Труханова.

Одесский городской голова посетил школы и продемонстрировал, что военной инфраструктуры там нет.

В соцсетях распускаются фейки о якобы использовании в Одессе объектов инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения. Речь также шла о городских школах №14 и №71.

Труханов отметил, что таким образом россияне оправдывают свои обстрелы мирного населения и цивильных объектов, где нет никакой военной техники.

"Что они могут говорить? Что это военные объекты. Я хочу, чтобы весь цивилизованный мир увидел, что это - наши школы, которые мы восстанавливаем и ремонтируем. Пусть все увидят, что это - мирная Одесса и что Минобороны РФ снова врет", - сказал городской голова.

Напомним, Труханов отреагировал на обстрел Одессы, когда оккупанты назвали жилой дом военным объектом.

Ранее Труханов рассказал о разрушениях на кладбище в результате ракетного удара РФ.

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ОдессаГеннадий Труханов