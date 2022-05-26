Труханов опроверг фейки, которые распространяет Минобороны РФ

Одесский городской голова посетил школы и продемонстрировал, что военной инфраструктуры там нет.

В соцсетях распускаются фейки о якобы использовании в Одессе объектов инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения. Речь также шла о городских школах №14 и №71.

Труханов отметил, что таким образом россияне оправдывают свои обстрелы мирного населения и цивильных объектов, где нет никакой военной техники.

"Что они могут говорить? Что это военные объекты. Я хочу, чтобы весь цивилизованный мир увидел, что это - наши школы, которые мы восстанавливаем и ремонтируем. Пусть все увидят, что это - мирная Одесса и что Минобороны РФ снова врет", - сказал городской голова.