Труханов спростував фейки, які поширює Міноборони РФ

Одеський міський голова відвідав школи і продемонстрував, що військової інфраструктури там немає.

У соцмережах розпускаються фейки про нібито використання в Одесі об'єктів інфраструктури для обладнання опорних пунктів і розміщення важкого озброєння. Мова також йшла про міські школи №14 та №71.

Труханов зазначив, що таким чином росіяни виправдовують свої обстріли мирного населення і цивільних об'єктів, де немає ніякої військової техніки.

"Що вони можуть говорити? Що це військові об'єкти. Я хочу, щоб весь цивілізований світ побачив, що це - наші школи, які ми відновлюємо і ремонтуємо. Нехай всі побачать, що це - мирна Одеса і що Міноборони РФ знову бреше", - сказав міський голова.