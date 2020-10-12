Труханов: мы комплексно подходим к ремонту всех городских больниц

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

Мэр Одессы Геннадий Труханов провел выездное рабочее совещание и проинспектировал ход работ по капитальному ремонту отделений в муниципальных больницах.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

В частности, в городской клинической больнице №10 проводится капремонт отдельно стоящего здания, в котором разместится кардиологическое отделение на 40 коек и шесть коек интенсивной терапии.

Также в соседнем корпусе больницы создается современное приемно-диагностическое отделение, оборудованное подъездом для машин скорой помощи.

"Это - совершенно новое качество предоставления услуг. Главная задача, которую мы ставим перед собой - достойные условия как для пациентов, так и для сотрудников медучреждений", - подчеркнул Геннадий Труханов.

В городской клинической больнице №11 также продолжаются работы по созданию современного приемно-диагностического отделения.

"Последний раз мы были здесь в марте 2019 года, когда на этом месте было заброшенное и забытое всеми здание. Теперь же строится новое приемное отделение в несколько этажей, которое будет полностью соответствовать всем современным стандартам и не уступит в этом частным клиникам", - сказал Труханов.

Кроме того, сегодня уже готовится к открытию аналогичное отделение в ГКБ №1 (Еврейской больнице).

В новых приемно-диагностических отделениях городских больниц будут синхронно работать мультидисциплинарные команды специалистов, а также сконцентрировано диагностическое оборудование, что позволит минимизировать транспортировку пациентов между корпусами.

Также городской голова проинспектировал ход работ в инфекционной больнице, где готовится к открытию и приему пациентов с коронавирусом еще одно полубоксированное отделение на 30 коек.

"Сегодня во всех больницах работы ведутся по графику, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается город в связи с распространением коронавируса, задержкой поставок и недополучением средств в бюджет города. Больницы функционируют без остановки работы отделений. Оранжевая зона, в которую Министерство здравоохранения Украины переместило Одессу с 12 октября, предполагает остановку проведения плановых операций. Однако ургентным пациентам помощь оказывается в полном объеме", - резюмировал мэр Одессы, добавив, что сегодня проведены все необходимые процедуры и уже ведутся работы по созданию ПЦР-лаборатории при инфекционной больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе открыли отремонтированный современный инклюзивный-ресурсный центр №8, который располагается по улице Атамана Головатого, 99. Данное учреждение рассчитано на детей от 2 до 18 лет с особыми образовательными потребностями.