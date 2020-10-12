Труханов: ми комплексно підходимо до ремонту всіх міських лікарень

Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

Мер Одеси Геннадій Труханов провів виїзну робочу нараду та проінспектував хід робіт з капітального ремонту відділень в муніципальних лікарнях.

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

Зокрема, в міській клінічній лікарні №10 проводиться капремонт будівлі, що окремо стоїть, в якому розміститься кардіологічне відділення на 40 ліжок і шість ліжок інтенсивної терапії.

Також у сусідньому корпусі лікарні створюється сучасне приймально-діагностичне відділення, обладнане під'їздом для машин швидкої допомоги.

"Це - абсолютно нова якість надання послуг. Головна задача, яку ми ставимо перед собою - гідні умови як для пацієнтів, так і для співробітників медустанов", - підкреслив Геннадій Труханов.

У міській клінічній лікарні №11 також тривають роботи зі створення сучасного приймально-діагностичного відділення.

"Останній раз ми були тут у березні 2019 року, коли на цьому місці було покинуте й забуте всіма будівлю. Тепер же будується нове приймальне відділення в кілька поверхів, що буде повністю відповідати всім сучасним стандартам і не поступиться в цьому приватним клінікам", - сказав Труханов.

Крім того, сьогодні вже готується до відкриття аналогічне відділення в МКЛ №1 (Єврейської лікарні).

В нових приймально-діагностичних відділеннях міських лікарень будуть синхронно працювати мультидисциплінарні команди фахівців, а також сконцентровано діагностичне обладнання, що дозволить мінімізувати транспортування пацієнтів між корпусами.

Також міський голова проінспектував хід робіт в інфекційній лікарні, де готується до відкриття та прийому пацієнтів з коронавірусом ще одне напівбоксове відділення на 30 ліжок.

"Сьогодні у всіх лікарнях роботи ведуться за графіком, попри всі труднощі, з якими стикається місто у зв'язку з поширенням коронавірусу, затримкою поставок і недоотриманням коштів бюджету міста. Лікарні функціонують без зупинки роботи відділень. Помаранчева зона, в яку Міністерство охорони здоров'я України перемістило Одесу з 12 жовтня, передбачає зупинку проведення планових операцій. Однак ургентним пацієнтам допомога надається в повному обсязі", - резюмував мер Одеси, додавши, що сьогодні проведені всі необхідні процедури і вже ведуться роботи щодо створення ПЛР-лабораторії при інфекційній лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі відкрили відремонтований сучасний інклюзивний-ресурсний центр №8, який розташований по вулиці Отамана Головатого, 99. Даний заклад розрахований на дітей від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами.