Трудове рабство за відмову стріляти: як в армії РФ вчиняють із "відмовниками"

У дописі партизанського руху ідеться, що випадки фактичного продажу командирами своїх підлеглих зафіксовані в 1152-му мотострілецькому полку.

"Замість законного оформлення відмови або направлення до дисциплінарних частин відмовників записують у "зниклі безвісти", затримують і передають на неоплачувані роботи в тилу місцевим колаборантам по всій Запорізькій області", - повідомляють агенти руху.

За це командири одержують від колаборантів гроші, стверджують у "Атеш".

Зафіксовано присутність таких військовослужбовців на підприємствах та будівництвах у Мелітополі та Бердянську.

"Як повідомляють наші агенти, про це відомо навіть у штабі 58-ї армії, але солдатів це не рятує. З цього можна дійти невтішного висновку, що вони у долі", - припускають в "Атеш".