Трудовое рабство за отказ стрелять: как в армии РФ поступают с "отказниками"

На Запорожском направлении командиры вооруженных сил России фактически продают военнослужащих, которые отказываются участвовать в штурмах, в трудовое рабство коллаборационистам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш" в Telegram.
В заметке партизанского движения говорится, что случаи фактической продажи командирами своих подчиненных зафиксированы в 1152-м мотострелковом полку.
"Вместо законного оформления отказа или направления в дисциплинарные части отказников записывают в "пропавшие без вести", задерживают и передают на неоплачиваемые работы в тылу местным коллаборационистам по всей Запорожской области", - сообщают агенты движения.
За это командиры получают от коллаборантов деньги, утверждают в "Атеш".
Зафиксировано присутствие таких военнослужащих на предприятиях и стройках в Мелитополе и Бердянске.
"Как сообщают наши агенты, об этом известно даже в штабе 58-й армии, но солдат это не спасает. Из этого можно сделать неутешительный вывод, что они в доле", - предполагают в "Атэш".
Ранее РБК-Украина сообщало, что агенты движения "Атеш" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в оккупированном Токмаке, которая заблокировала россиянам все виды снабжения на Запорожском направлении.
В результате поджога уничтожен релейный шкаф, который обеспечивал управление движением поездов на критически важном направлении. Данный железнодорожный узел используется оккупантами для переброски военной техники, боеприпасов и личного состава на Запорожское направление.
В результате диверсия в Токмаке создала серьезные перебои в снабжении вражеских подразделений всем необходимым для продолжения боевых действий.
Также агенты движения "Атеш" парализовали железнодорожные перевозки оккупантов в Чувашии. Речь идет о стратегически важном железнодорожном участке возле населенного пункта Мыслец Чувашской Республики.
В результате успешной диверсии движение военных эшелонов врага на критически важном направлении было временно заблокировано.
Этот железнодорожный узел важен для переброски военных грузов с заводов Поволжья и Урала - речь идет, в частности, о технике, боеприпасах, горюче-смазочных материалах.