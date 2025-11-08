Трудовое рабство за отказ стрелять: как в армии РФ поступают с "отказниками"

В заметке партизанского движения говорится, что случаи фактической продажи командирами своих подчиненных зафиксированы в 1152-м мотострелковом полку.

"Вместо законного оформления отказа или направления в дисциплинарные части отказников записывают в "пропавшие без вести", задерживают и передают на неоплачиваемые работы в тылу местным коллаборационистам по всей Запорожской области", - сообщают агенты движения.

За это командиры получают от коллаборантов деньги, утверждают в "Атеш".

Зафиксировано присутствие таких военнослужащих на предприятиях и стройках в Мелитополе и Бердянске.

"Как сообщают наши агенты, об этом известно даже в штабе 58-й армии, но солдат это не спасает. Из этого можно сделать неутешительный вывод, что они в доле", - предполагают в "Атэш".