Трудоустройство лиц с инвалидностью хотят упростить: в Раду внесли закон

В Украине могут облегчить трудоустройство лиц с инвалидностью . Кабинет министров внес в Верховную раду соответствующий законопроект №5344.

Согласно проекту, подбор рабочего места для лица с инвалидностью проводится преимущественно на предприятии, учреждении и организации, у физического лица-предпринимателя, где работало лицо до наступления инвалидности. Происходит он с учетом заключения медико-социальной экспертной комиссии, пожеланий такого человека к условиям труда, а также имеющихся у него профессиональных знаний и навыков.

"Лицам с инвалидностью, которые по состоянию здоровья не имеют возможности работать на (в) предприятиях, учреждениях и организациях, у ФОП, территориальные органы центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, способствуют трудоустройству при условии выполнения работы дома (дистанционно)", - указано в документе.

Закон предусматривает, что предприятиям, учреждениям и организациям, ФОП за счет средств Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью предоставляются дотации на создание рабочих мест, предназначенных для трудоустройства таких лиц, зарегистрированных в территориальных органах Госслужбы занятости как безработные или ищущие работу.

Для лиц с инвалидностью за счет средств этого же фонда проводится профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка в порядке, установленном Кабинетом министров.

Для предприятий, учреждений и организаций, ФОП остается неизменным норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в размере 4% среднесписочной численности штатных работников учетного состава за год, а если работает от 8 до 25 человек, - в количестве одного рабочего места.

"В рамках указанного норматива рабочих мест осуществляется также трудоустройство лиц с инвалидностью, страдающих психическими расстройствами (в соответствии с ЗУ "О психиатрической помощи")", - предусматривает законопроект.