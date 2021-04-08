Працевлаштування осіб з інвалідністю хочуть спростити: в Раду внесли закон

В Україні можуть полегшити працевлаштування осіб з інвалідністю. Кабінет міністрів вніс до Верховної ради відповідний законопроект №5344.

Згідно з проектом, підбір робочого місця для особи з інвалідністю проводиться переважно на підприємстві, установі та організації, у фізичної особи-підприємця, де працювала особа до настання інвалідності. Відбувається він з урахуванням висновку медико-соціальної експертної комісії, побажань такої людини до умов праці, а також наявних у неї професійних знань і навичок.

"Особам з інвалідністю, які за станом здоров’я не мають змоги працювати на (в) підприємствах, установах та організаціях, у ФОП, територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, сприяють працевлаштуванню за умови виконання роботи вдома (дистанційно)", - вказано у документі.

Закон передбачає, що підприємствам, установам та організаціям, ФОП за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю надаються дотації на створення робочих місць, призначених для працевлаштування таких осіб, зареєстрованих у територіальних органах Держслужби зайнятості як безробітні або такі, що шукають роботу.

Для осіб з інвалідністю за рахунок коштів цього ж фонду проводиться професійна підготовка, підвищення кваліфікації й перепідготовка у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Для підприємств, установ та організацій, ФОП залишається незмінним норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.

"У межах зазначеного нормативу робочих місць здійснюється також працевлаштування осіб з інвалідністю, які страждають на психічні розлади (відповідно до ЗУ "Про психіатричну допомогу")", - передбачає законопроект.