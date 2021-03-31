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В Украине хотят облегчить трудоустройство лиц с инвалидностью

Новина українською → Украина, Среда 31 марта 2021 13:56
В Украине хотят облегчить трудоустройство лиц с инвалидностью Фото: Кабмин поддержал закон для облегчения трудоустройства лиц с инвалидностью (freepik)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят облегчить трудоустройство лиц с инвалидностью. Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Каждый украинец должен иметь безбарьерный доступ к рабочему месту и возможность участвовать в экономической жизни страны. Правительство поддержало законопроект Минсоцполитики, который призван изменить подход к трудоустройству людей с инвалидностью", - отметил глава Кабинета министров.

Закон предлагает ввести стимулирующий инструмент, чтобы работодатели были заинтересованы в трудоустройстве лиц с инвалидностью.

Кроме того, правительство приняло решение, которое облегчит получение лицами с инвалидностью или их законными представителями компенсаций на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей.

"Мы упрощаем процедуру подачи документов для назначения льгот посредством введения в действие электронного кабинета лица с инвалидностью", - рассказал Шмыгаль.

Напомним, в феврале Верховная рада поддержала за основу закон, который разрешает обслуживать лиц с инвалидностью вне очереди.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля правительство одобрило решение, согласно которому в Украине вырастет размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью.

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