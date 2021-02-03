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В Украине вырастут надбавки на уход за лицами с инвалидностью

Украина, Среда 03 февраля 2021 15:24
В Украине вырастут надбавки на уход за лицами с инвалидностью
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине вырастет размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью. Кабинет министров одобрил соответствующее решение в ходе своего заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.

В частности, с 1 января 2021 года повышается размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью.

Кроме того, с 1 января 2022-го надбавка лицам с инвалидностью с детства возрастет на 50%.

Проект предлагает повысить размер надбавок следующим образом:

  • лицам с инвалидностью с детства отнесенным к подгруппе А I группы - с 75 до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
  • лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы - с 50 до 100% такого минимума;
  • одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, - с 15 до 75% такого минимума;
  • за ребенком с инвалидностью подгруппы А, - со 100 до 150% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

Напомним, в Украине могут разрешить обмен жилья лицам с инвалидностью. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3780.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому для людей с инвалидностью с детства надбавки на уход повысят вдвое. Документ вступил в силу с 1 января 2021 года.

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