Трудно не рассматривать как угрозу: Бербок о 100-тысячной армии РФ у границ Украины

"Было трудно "не видеть" угрозу 100 000 российских солдат на границе с Украиной", - сказала Бербок.

При этом она подчеркнула необходимость диалога с РФ.

"Важно вернуться за стол переговоров, чтобы предупредить возможное российское вторжение в Украину. Мы должны найти способы возродить нормандский формат. Мы готовы к серьезному диалогу с Россией для повышения безопасности во всей Европе", - отметила Бербок.

Она отметила, что между Германией и Россией существуют "серьезные, а иногда и принципиальные разногласия", но прослеживаются "возможности для дальнейшего сотрудничества".