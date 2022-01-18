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Канада направила в Украину отряд спецназа из-за российской эскалации, - Global News

Новина українською →
Торонто, Вторник 18 января 2022 02:06
Канада направила в Украину отряд спецназа из-за российской эскалации, - Global News Фото: Канада отправила спецназ в Украину (twitter.com/NORADCommand)
Автор: Артур Родивилов

Минобороны Канады направило отряд сил специального назначения в Украину. В частности, военные будут помогать своему дипломатическому корпусу в случае вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global News.

Источники издания сообщили, что присутствие канадского спецназа является частью попытки союзников по НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить способы оказания помощи украинскому правительству.

"Отряд, в частности, должен помочь разработать план по эвакуации канадских дипломатов на случай обострения ситуации на российско-украинской границе", - говорится в сообщении.

Официально эту информацию телеканалу не подтвердили ни в Минобороны, ни в правительстве Канады.

"Канадское командование сил специальных операций является частью более широких усилий Вооруженных сил по поддержке сил безопасности Украины", - заявила пресс-секретарь командования специальных операций майор Эмбер Бино.

Бино отметила, что канадские спецназовцы проводят обучение, а также инструкторский и лидерский опыт для украинских коллег с 2020 года.

Ранее сообщалось, что правительство Канады рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне агрессивной активности России на границе. Изучаются два варианта.

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