Канада направила в Украину отряд спецназа из-за российской эскалации, - Global News
Минобороны Канады направило отряд сил специального назначения в Украину. В частности, военные будут помогать своему дипломатическому корпусу в случае вторжения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global News.
Источники издания сообщили, что присутствие канадского спецназа является частью попытки союзников по НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить способы оказания помощи украинскому правительству.
"Отряд, в частности, должен помочь разработать план по эвакуации канадских дипломатов на случай обострения ситуации на российско-украинской границе", - говорится в сообщении.
Официально эту информацию телеканалу не подтвердили ни в Минобороны, ни в правительстве Канады.
"Канадское командование сил специальных операций является частью более широких усилий Вооруженных сил по поддержке сил безопасности Украины", - заявила пресс-секретарь командования специальных операций майор Эмбер Бино.
Бино отметила, что канадские спецназовцы проводят обучение, а также инструкторский и лидерский опыт для украинских коллег с 2020 года.
Ранее сообщалось, что правительство Канады рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне агрессивной активности России на границе. Изучаются два варианта.