Важко не розглядати як загрозу: Бербок про 100-тисячну армію РФ біля кордонів України

"Було важко "не бачити" загрозу 100 000 російських солдатів на кордоні з Україною", - сказала Бербок.

При цьому вона наголосила на необхідності діалогу з РФ.

"Важливо повернутися за стіл переговорів, аби попередити можливе російське вторгнення в Україну. Ми маємо знайти способи відродити нормандський формат. Ми готові до серйозного діалогу з Росією для підвищення безпеки у всій Європі", - зазначила Бербок.

Вона зазначила, що між Німеччиною та Росією існують "серйозні, а інколи й принципові розбіжності", але простежуються "можливості для подальшої співпраці".