Трубы "Северного потока-2" начали укладывать в российских водах

Судно-трубоукладчик Solitaire приступило к укладке газопровода "Северный поток 2" в российских водах. Об этом сообщает пресс-служба Nord Stream 2.

Предполагается, что Solitaire в течение месяца уложит 100 км первой нитки газопровода в российских территориальных водах. Судно, принадлежащее швейцарской компании Allseas, будет выполнять работы круглосуточно и без выходных.

Все работы выполняются в соответствии с разрешениями, выданными государственными органами России. Во время работы трубоукладочного судна вокруг него устанавливается зона безопасности радиусом 1,85 км (1 морская миля).

Напомним, 15 апреля оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG подал Дании третью заявку по маршруту газопровода в водах южнее острова Борнхольм. Однако, Дания не смогла назвать сроки решения по маршруту "Северного потока-2".

Также 15 апреля Европейский союз окончательно внес изменения в Газовую директиву, что позволит распространить европейские нормы на газопровод "Северный поток-2".