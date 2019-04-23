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Кандидат на пост главы Еврокомиссии хочет остановить "Северный поток 2"

Новости » Политика    23.04.2019 - 13:56
Кандидат на пост главы Еврокомиссии хочет остановить "Северный поток 2"
Фото: Манфред Вебер (flickr.com european_parliament)

Он уверен, что газопровод усилит зависимость Европы от российской газа

Кандидат на пост главы Еврокомиссии и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер пообещал заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток - 2", если займет эту должность. Об этом сообщает Polska Times,

Он уверен, что газопровод усилит зависимость Европы от российской газа.

"Нам нужно больше независимости от российского газа. В качестве главы Еврокомиссии я использую все нормы и законы, чтобы заблокировать "Северный поток - 2", - заявил он.

Напомним, 15 апреля оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG подал Дании третью заявку по маршруту газопровода в водах южнее острова Борнхольм. Однако, Дания не смогла назвать сроки решения по маршруту "Северного потока-2".

Также 15 апреля Европейский союз окончательно внес изменения в Газовую директиву, что позволит распространить европейские нормы на газопровод "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что в России не видят угроз для "Северного потока-2" из-за Газовой директивы ЕС. Однако теперь для его запуска необходимо создание независимого от "Газпрома" оператора. Причем оператор должен пройти сертификацию Федерального агентства по сетям Германии под контролем Европейской комиссии.

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